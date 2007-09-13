Объектам госпрограмм - "зеленый свет"

В Беларуси упростится процедура предоставления земельных участков для объектов, строящихся по госпрограммам.

Соответствующий указ подписал Президент страны Александр Лукашенко. Отныне, если инвестор определен госпрограммой или главой государства, предоставление ему земельных участков для размещения объектов будет осуществляться без аукциона.

Согласно указу изменится и срок предоставления земельного участка. Для объектов, которые включены в госпрограмму, он сократится с 94 до 63 дней, а в случае проведения аукциона - составит 51 день. Указ вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.

Элла Воронокова, начальник отдела общего правового обеспечения юридического управления Государственного комитета по имуществу: "Принятие указа значительно упрощает процедуру самого формирования земельного участка. Из-за того, что отсутствует стадия самого согласования с заинтересованными госорганами. Сроки, таким образом, значительно сократились. Процедура становится прозрачной для инвестора."

