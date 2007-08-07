Общими усилиями хлеб убирается быстрее

Завершившие уборку хозяйства южных и центральных регионов Беларуси направят 350 комбайнов на помощь северным районам. Как показал опыт прошлых лет, подобная практика оправдывает себя: общими усилиями хлеб убирается в сжатые сроки и сокращаются потери зерна. Так, на Витебщину в ближайшие дни выедут 250 комбайнов: по 100 единиц выделяют хозяйства Гродненской и Брестской областей и 50 - сельхозорганизации Минской области. В путь техника отправится сразу же после завершения уборки в своих регионах - в период с 10 по 15 августа.