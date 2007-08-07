Прямой эфир

Общими усилиями хлеб убирается быстрее

07 августа 2007 10:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Завершившие уборку хозяйства южных и центральных регионов Беларуси направят 350 комбайнов на помощь северным районам. Как показал опыт прошлых лет, подобная практика оправдывает себя: общими усилиями хлеб убирается в сжатые сроки и сокращаются потери зерна. Так, на Витебщину в ближайшие дни выедут 250 комбайнов: по 100 единиц выделяют хозяйства Гродненской и Брестской областей и 50 - сельхозорганизации Минской области. В путь техника отправится сразу же после завершения уборки в своих регионах - в период с 10 по 15 августа.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
07 августа 2007 08:18

Иранские парламентарии знакомятся с новыми достижениями белорусских предприятий

07 августа 2007 08:14

Намолот зерна в Беларуси приблизился к 5,5 миллионам тонн зерна

07 августа 2007 08:13

Премьер-министр Беларуси отправился в Брестскую область