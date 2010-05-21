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Общеэкономическая ситуация в странах Европы ухудшается

21 мая 2010 09:54
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На мировые финансовые рынки пришла вторая волна кризиса доверия. Так комментируют положение дел ведущие эксперты.Инвесторы не уверены в способности правительств возвращать госдолг, в частности речь идет о Греции. На этом фоне возникают опасения, что европейские банки столкнутся с огромными проблемами. Индексы на руководящих торговых площадках мира в Азии, Европе и США провалились от 1,5 до 3,5%. Подешевели нефть и металлы, а евро достиг почти пятилетнего минимума по отношению к стремительно дорожающей японской йене.
# Экономика

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