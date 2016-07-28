«Оборона страны»: в Речицком районе на уборке зерновых работают женщины-комбайнеры

Новости Беларуси. На Гомельщине мужчинам-комбайнерам серьёзную конкуренцию составляют симпатичные девушки. В Речицком районе в хозяйстве с громким названием «Оборона страны» трудятся сразу два гендерно уравновешенных экипажа комбайнеров. Отцам в эту жаркую для аграриев пору помогают дочери. Чего в труде хлебороба больше: романтики или правильного воспитания, – узнал корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

За рулём многотонного комбайна дипломированный филолог. В этом году Наталья Бракоренко закончила университет. Но вместо морей и пляжей, по давно сложившейся традиции, приехала на помощь отцу. Невероятно, но для 22-летней девушки нынешняя уборочная – седьмая по счёту!

Наталья Бракоренко, комбайнер:

Знакомые в шоке бывали. Однокурсницы привыкли, они знают, что я каждое лето нахожусь здесь, в поле. А знакомые удивляются, спрашивают, всё-таки это мужская работа.

Удостоверение на управление трактором Наталья получила ещё в школе. С 16-ти лет она бессменный помощник отца не только дома, но и в поле.

Александр Бракоренко, старший комбайнер:

Парни-помощники не могут за рулем ехать, им не дают. А я разрешают – пожалуйста! Надо же как-то учить!

Глядя на коллегу, в поле позвал дочь и Геннадий Клименок. Раньше на уборочной ему помогал старший сын, но третий сезон кряду ответственность за исправность комбайна с ним делит дочь Ирина.

Геннадий Клименок, старший комбайнер:

Если б не справлялась, то я бы её не брал. Потому что ответственность большая – и за нее надо отвечать, и за комбайн. Да и перед коллегами не хочется упасть лицом в грязь.

Будущий логопед, Ирина проводит университетские каникулы в родных полях. И, судя по всему, это абсолютно взвешенный выбор. Вот она – реальная жизнь, лишённая виртуального лоска социальных сетей.

Ирина Клименок, комбайнер:

Я сама хотела попробовать, потому что это что-то новое, интересное, да и свои деньги тоже не помешают.

В поле нет времени на сантименты. И спрос с комбайнера, даже если у него маникюр и модная причёска, не меньше, чем с остальных. Такая уж работа.

Наталья Бракоренко, комбайнер:

Очень тяжело. Особенно для девушки. Это мужской труд. Это ключи, синяки, сбитые коленки. Очень тяжело.

Оба гендерно уравновешенных экипажа в хозяйстве на хорошем счету. Бракоренки и вовсе в лидерах страды: их промежуточный результат – без малого тысяча тонн зерна.