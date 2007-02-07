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Обеспечить безбедную жизнь за счет госбюджета невозможно

07 февраля 2007 11:55
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В нынешнем году финансовым органам Беларуси предстоит жестко экономить бюджетные средства. Об этом заявил 7 февраля министр финансов Николай Корбут на коллегии Минфина.Расчеты некоторых организаций "обеспечить себе безбедную жизнь за счет бюджета невозможны", подчеркнул министр, комментируя просьбы о выделении дополнительных средств из бюджета. Николай Корбут указал на факты содержания неоправданно большого штата в некоторых организациях, в том числе социальной сферы. Для пополнения местных бюджетов необходимо взыскать задолженности, имеющиеся в ЖКХ. Кроме того, в текущем году планируется резко сократить все необоснованные преференции.
# Экономика

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