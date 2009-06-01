Обама объявит о банкротстве General Motors

Правительство США попытается сохранить компанию, обанкротив ее.

По предварительным данным, 1 июня Барак Обама в специальной речи, посвященной ситуации с GM, изложит преимущества так называемого контролируемого банкротства и выразит надежду на то, что данное решение позволит сохранить компанию, занимающую столь важное место в американской экономике.

Правительство США выделит около 30 миллиардов долларов в качестве дополнительной федеральной помощи, чтобы поддержать план GM по реструктуризации. Чтобы заставить план работать, GM использует статью 363 кодекса о банкротстве, чтобы ликвидировать остающиеся препятствия для успешного начала его реализации. В обмен на выделенные средства правительство получит долю в новой GM объемом примерно 60 процентов.

Ожидается, что GM также объявит о сокращении порядка 20 тысяч рабочих мест и закрытии примерно десяти заводов. Недавно автопроизводитель объявил о намерении продать такие бренды, как Pontiac, Saturn, Saab и Hummer, а также о сокращении на 40% своей дилерской сети, насчитывающей 6 тысяч центров, сообщают информагентства.

В случае банкротства, General Motors выйдет из списка 30 промышленных компаний Dow Jones, в котором числилась с 1925 года. В списке представлены лидирующие организации – флагманы экономики. Скорей всего, ее место займет Ford, которому пока удается более успешно противостоять кризису.