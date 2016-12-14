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ОАЭ поспособствует продвижению белорусской халяльной продукции на ближневосточный рынок

14 декабря 2016 16:52
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Новости Беларуси. Белорусскую продукцию ждут на ближневосточном рынке и эмиратская компания RACS готова ускорить процесс сертификации. Речь о маркировке «Халяль». Продукты этого стандарта идут на рынки мусульманских стран.

Требования к ним достаточно высоки. Технологии производства подразумевают отсутствие компонентов, запрещенных для употребления в пищу мусульманам, тщательное соблюдение санитарно-гигиенические правил, обязательно также милосердное отношение к животным.

14 декабря в Минске подписали меморандум, который будет способствовать сертификации наших предприятий и продвижению продукции «Халяль» на ближневосточный рынок, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Хамед Джамал, исполнительный директор компании RACS (ОАЭ):
Объемы очень большие, потому что ОАЭ считаются центром логистическим и торговым для Востока и для Африки. У вас натуральные продукты. Это то, что нужно в мире сейчас. А «Халяль» – это несложная процедура, надо знать стандарт, работать по стандарту.

# Экономика # Экспорт

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