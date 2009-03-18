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О совместном антикризисном плане говорят Беларусь и Украина

18 марта 2009 15:20
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Эта тема станет главной на встрече премьер-министров стран в апреле. Об этом заявил сегодня в Минске посол Украины в Беларуси Игорь Лиховый. По его словам, экономическое и политическое сотрудничество государств активизировалось. Товарооборот за 2008 год превысили 5 миллиардов долларов. Украина заинтересована в продаже Беларуси электроэнергии и рассчитывает на нашу страну как на партнера при транспортировке электроэнергии в страны Балтии. План антикризисных мер поможет решить многие проблемы.
# Экономика

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