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О программе господдержки малого предпринимательства

29 марта 2006 12:15
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Дальнейшему развитию предпринимательства в Беларуси будет способствовать программа государственной поддержки малого предпринимательства.Сумма средств, направляемых на реализацию мероприятий программы довольно существенна. Так, из республиканского бюджета будет выделено 611 млн.рублей, из средств местных бюджетов порядка 1.810 млн.рублей, из областных учреждений финансовой поддержки предпринимателей почти 400 млн.рублей. Основным источником финансирования выступят банки страны, которые выделят кредитных линий на сумму 500 миллиардов рублей. Программа господдержки малого предпринимательства в Минске до 2008 года предусматривает также открытие льготных кредитных линий для субъектов предпринимательства.
# Экономика

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