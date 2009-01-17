Нынешний год в белорусской экономике пройдет под знаком либерализации

Будут приняты дополнительные меры по улучшению инвестиционного и бизнес-климата. Речь идет о постепенном упрощении налогового и таможенного законодательства, процедуры сертификации. Изменения коснутся также имущественных и земельных отношений. Среди приоритеров и создание максимально привлекательных бизнес-условий для зарубежных инвесторов.



Специалисты убеждены: либерализация станет знаковым понятием в белорусской экономике. Полная поддержка частной инициативы, развитие производства и, во что бы то ни стало, сохранение рабочих мест. Всего первоочередных мероприятий — 52. Перечень состоит из 12 разделов и охватывает основные направления развития социально-экономической деятельности.



Налоговое и таможенное законодательство до недавнего времени были шлагбаумом на пути инвестиций, а значит, и финансовых потоков в страну. Увеличить период оплаты налогов и сборов, а целый ряд из них и вовсе отменить. А также ввести в действие электронное декларирование экспорта. Правительство убеждено, такие меры по упрощению налоговой системы и таможенных процедур будут наиболее эффективны. Будет упрощен и процесс сертификации деятельности. Срок рассмотрения заявки на сертификацию услуг планируется сократить с 10 до 5 дней. А действие лицензий продлить с 3 до 5 лет. Устаревшие и трудновыполнимые требования технических правовых актов и вовсе отменят.



Отношения между арендатором и арендодателем планируется привести к полному взаимопониманию. Будут урегулированы залоговые отношения, упрощен порядок проведения аукционов и конкурсов. Изменения коснутся и арендной платы.



Первоочередные меры по либерализации экономики рассчитаны на короткий срок — на первый квартал текущего года. За это время яснее определятся тенденции мирового финансового и экономического кризиса. И белорусское правительство намерено в этих условиях принимать оперативные решения по ситуации. Соответственно, план по либерализации не называют окончательным.