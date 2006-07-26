Нынешние показатели по уборке урожая вдвое выше прошлогодних

Более шести процентов зерновых культур убрано в Беларуси по состоянию на 26 июля, сообщили в Минсельхозпроде. Это - 137 тысяч гектаров площади. По сравнению с прошлым годом нынешние показатели почти вдвое больше. В Брестской области убрано около 19% зерновых, в Гродненской - 7%, в Минской и Гомельской областях - по 5%. Приступили к уборке и хлеборобы Витебщины и Могилевщины. Средняя урожайность по республике - 28 центнеров с гектара. Самая высокая урожайность сегодня отмечается на полях Гродненской области, там собирают по 34 центнера зерна с гектара.