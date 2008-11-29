Нынешние цены на сырую нефть слишком низкие и не позволят осуществлять инвестиции в нефтяную промышленность

Ситуация самым негативным образом скажется на удовлетворении спроса на этот энергоноситель. Такое заявление в Египте сделал один из арабских министров нефти и энергетики. Сегодня в Каире проходит министерская встреча Организации арабских стран-экспортеров нефти. На ней обсуждают пути сотрудничества для стабилизации ситуации на мировом энергетическом рынке. За несколько месяцев стоимость «черного золота» опустилась с рекордных 147 ниже 50 долларов за бочку. Из-за такого падения в ОПЕК уже вынуждены были сократить добычу с первого ноября на полтора миллиона баррелей в сутки. Однако к увеличению спроса на сырье такой шаг не привёл. Сегодня же в Каире планируется одобрить повторное уменьшение нефтедобычи.