Прямой эфир

Новый виток в белорусско-сербских отношениях

11 февраля 2009 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соглашение о свободной торговле между странами будет подписано в ближайшее время. Документ позволит увеличить товарооборот, решит проблемы импорто-экспортных отношений.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
11 февраля 2009 11:55

Коррупционеры в Беларуси не будут иметь права на "сделку с правосудием"

11 февраля 2009 11:51

В Беларуси расширен перечень импортозамещающих товаров

11 февраля 2009 11:50

В Минске на поддержку малого бизнеса в этом году будет направлено два миллиарда рублей