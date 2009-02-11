Новый виток в белорусско-сербских отношениях

Об этом в Минске заявил председатель Верховного суда страны Валентин Сукало. По его словам, сама формулировка "сделка с правосудием" для нашей республики непривычна, хотя и распространена за рубежом. Суть ее – денежная компенсация вместо наказания, если человек раскаялся и возместил нанесенный вред.
Речь идет о товарах, которые производят резиденты свободных экономических зон и поставляют на внутренний рынок. Для них вводится специальный правовой режим.
Это в три раза больше чем год назад. Дополнительную бюджетную поддержку получат центры развития предпринимательства.
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