Новый виток в белорусско-сербских отношениях

Коррупционеры в Беларуси не будут иметь права на "сделку с правосудием"

Об этом в Минске заявил председатель Верховного суда страны Валентин Сукало. По его словам, сама формулировка "сделка с правосудием" для нашей республики непривычна, хотя и распространена за рубежом. Суть ее – денежная компенсация вместо наказания, если человек раскаялся и возместил нанесенный вред.