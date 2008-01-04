Новый таможенный тариф действует в Беларуси с января

Он введен в связи с принятием новой редакции Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности республики. Новые ставки ввозных и вывозных пошлин установлены для товаров, вывозимых с территории Беларуси за пределы государств - членов ЕврАзЭС. Кроме того, унифицированы таможенные пошлины с Российской Федерацией по 82 товарным позициям. В их числе - асбест, руды, различные концентраты и металлы, этиловый спирт, омары, креветки, крабы. В основном на все эти товары экспортная пошлина отменена. Но поскольку объемы их поставок невелики, в белорусском МИДе считают, что установление нулевой ставки пошлины не окажет существенного влияния на экспорт в целом.