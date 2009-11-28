Новый таможенный альянс: выгодно ли это для Беларуси

Беларусь, Россия и Казахстан говорят о едином таможенном пространстве еще с середины 90-х, подписали документы – только вчера

Идея регионального объединения – не новая, а незабытая старая. Когда-то Европейский союз начинался с объединения производителей угля и стали. Тогда еще 6 стран отказались от таможенных пошлин и ввели единый внешний тариф. Примеров союзов по таможенному признаку немало. Старейшим альянсом считается южноафриканский, есть еще латиноамериканский. А в 2003 году объединились некоторые страны Персидского залива.

Беларусь, Россия и Казахстан говорят о едином таможенном пространстве еще с середины 90-х. Подписали документы – только вчера. Идея создания территории без барьеров заманчива. Расширятся границы общего рынка – это 165 миллионов человек. Игроков на нем станет больше, конкуренция выше, а это значит — вероятно снижение цен на некоторые товары. Например, фрукты и лекарства. Плюс, таким рынок станет еще привлекательнее для тех же инвесторов, говорят экономические аналитики. Для Беларуси реально стать логистическим центром между Европой и Таможенным союзом. Первыми оценили плюсы те, кто постоянно курсирует в рамках такого пространства.

Виталий Павлович, водитель:

Это намного облегчит жизнь водителей и ускорит доставку грузов. Только на то, чтобы пройти российскую и казахскую границы, уходят сутки.

Михаил Шалимо, начальник управления транспортно-логистической компании:

В цену товара всегда включается стоимость перевозки. Чем дешевле будет стоимость перевозки, тем дешевле будет и товар. Кроме того, увеличится разнообразие товара и значительно увеличится грузооборот.

Таможенный союз – хорошо, но Единое экономическое пространство – еще лучше. Идею ЕЭП Беларусь вынашивает давно. Стремление в единое экономическое поле поддержал и Президент Казахстана Назарбаев – он говорил об этом по прилету. Официальный Минск не питает иллюзий по поводу таможенного альянса. Издержки и риски готовы нести осознанно. Например, некоторые пошлины могут стать выше, а значит, и платить придется больше. Речь, конечно же, об иномарках. Россия, поддерживая собственный автопром, ввела высокий налог на заграничные автомобили. Правда, Президент Медведев озвучил мысль, что возможна своеобразная компенсация белорусской стороне – повышение пошлин на грузовики. Спорный вопрос и раздел таможенных пошлин между участниками.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета Белгосуниверситета:

Россия получит большие и экономические, и геополитические преимущества в случае действенной работы Таможенного союза. Поэтому в Таможенном союзе и в едином таможенном тарифе не должно быть никаких изъятий, энергоносители должны свободно перемещаться на всей его территории, иначе этот союз, как и другие ранее подписанные, будет недолговечен.

Неясно пока, что будет с экспортными пошлинами на нефть, единая цена на газ и другие ресурсы тоже под вопросом. Переговоры стран таможенной тройки еще продлятся до июля. Рамками Таможенного союза ограничивается возможность торговли с третьими странами, да и неравенство субъектов хозяйствования сохраняется. Чего нет в Едином экономическом пространстве. Так что страны на пути к нему — руководствуясь принципом компромисса.