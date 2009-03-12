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Новый стандарт по безопасности пищевых продуктов вводится в Беларуси с 1-го апреля

12 марта 2009 12:31
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Он позволит документально отследить всю цепочку производства и, в случае необходимости, изъять или отозвать продукцию. Сейчас разрабатываются и новые технические регламенты на молоко, молочную и масложировую продукцию. Особое внимание – детскому питанию. В целом же, отмечают специалисты, белорусы стремятся использовать в рационе натуральные, качественные продукты. Так, в прошлом году потребление овощей, ягод и мяса возросло.
# Экономика

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