Новый стандарт по безопасности пищевых продуктов вводится в Беларуси с 1-го апреля

Он позволит документально отследить всю цепочку производства и, в случае необходимости, изъять или отозвать продукцию. Сейчас разрабатываются и новые технические регламенты на молоко, молочную и масложировую продукцию. Особое внимание – детскому питанию. В целом же, отмечают специалисты, белорусы стремятся использовать в рационе натуральные, качественные продукты. Так, в прошлом году потребление овощей, ягод и мяса возросло.