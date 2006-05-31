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Новый раунд переговоров с "Газпромом" по вопросам поставки газа

31 мая 2006 10:01
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Белорусская делегация во главе с министром энергетики Александром Озерцом проведет 1 июня в Москве очередной раунд переговоров с ОАО "Газпром" (Россия) по вопросам поставки газа в республику.

Участники встречи обсудят объемы и цену поставки газа в следующем году. Белорусская сторона считает, что данные вопросы должны рассматриваться с учетом союзных договоренностей Беларуси и России.

На переговорах также  предполагается обсудить совместные инвестиционные проекты для реализации на территории Беларуси и России, которые ранее были предложены российской компании. В частности, речь идет о создании газохранилища в Гомельской области, модернизации производства ОАО "Гродно Азот", развитии газотранспортной системы на территории Беларуси.

# Экономика

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