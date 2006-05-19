Новый раунд <газовых> переговоров

При этом позиция белорусской стороны на переговорах предполагает согласие на увеличение контрактной цены на газ не более чем на 11% до $51,8 за тысячу кубометров.
В Минске полагают, что именно на эту величину со следующего года будут увеличены внутрироссийские цены на газ, и настаивают на сохранении
синхронной динамики роста цен на него в Беларуси и России.
Как сообщалось ранее, "Газпром" заявил о намерении с 2007года повысить цену на газ для нашей республики как минимум в три раза до 145 долларов за тысячу кубометров. В нынешнем году сохранена цена 2004 года (46,68 доллара за тысячу кубометров).