Новый раунд <газовых> переговоров

Министерство энергетики Беларуси предложило руководству "Газпрома" 1 июня нынешнего года провести очередной раунд переговоров по условиям газового контракта на 2007 год.

При этом позиция белорусской стороны на переговорах предполагает согласие на увеличение контрактной цены на газ не более чем на 11% до $51,8 за тысячу кубометров.

В Минске полагают, что именно на эту величину со следующего года будут увеличены внутрироссийские цены на газ, и настаивают на сохранении

синхронной динамики роста цен на него в Беларуси и России.

Как сообщалось ранее, "Газпром" заявил о намерении с 2007года повысить цену на газ для нашей республики как минимум в три раза до 145 долларов за тысячу кубометров. В нынешнем году сохранена цена 2004 года (46,68 доллара за тысячу кубометров).