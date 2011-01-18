Новый проект Евросоюза по устойчивому развитию энергетики презентуют сегодня в Полоцке

Полоцк сегодня станет переговорной площадкой для представителей крупнейшей европейской программы. Эксперты Германии, Испании, Марокко и Франции презентуют новый проект Евросоюза по устойчивому развитию энергетики.

Проект рассчитан на 2,5 года, его бюджет — более 600 тысяч евро.

Новая инициатива будет способствовать устойчивому энергетическому развитию Полоцка путем его присоединения к Пакту мэров — это объединение городов, которые взяли на себя обязательства по реализации одной из главных стратегий ЕС. Ее цель — сократить выбросы углекислого газа на 20%, на столько же увеличить долю использования альтернативных источников энергии и на 20% повысить энергоэффективность. Полоцк станет первым белорусским участником этого проекта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».