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Новый проект Евросоюза по устойчивому развитию энергетики презентуют сегодня в Полоцке

18 января 2011 07:40
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Полоцк сегодня станет переговорной площадкой для представителей крупнейшей европейской программы. Эксперты Германии, Испании, Марокко и Франции презентуют новый проект Евросоюза по устойчивому развитию энергетики.

Проект рассчитан на 2,5 года, его бюджет — более 600 тысяч евро.

Новая инициатива будет способствовать устойчивому энергетическому развитию Полоцка путем его присоединения к Пакту мэров — это объединение городов, которые взяли на себя обязательства по реализации одной из главных стратегий ЕС. Ее цель — сократить выбросы углекислого газа на 20%, на столько же увеличить долю использования альтернативных источников энергии и на 20% повысить энергоэффективность. Полоцк станет первым белорусским участником этого проекта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика

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