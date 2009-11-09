Новый научно-технологический парк в Минске

Завод «Интеграл» станет базой нового проекта, интерес к которому уже проявляют американские и российские инвесторы.

Это позволит белорусской микроэлектронике выйти на качественно новый уровень. В первую очередь, зарубежных специалистов интересует создание 3D технологий

От микросхем для телеприемников – до бортовых компьютеров. На постсоветском пространстве «Интеграл» – и сейчас лидер в микроэлектронике. Предприятие выпускает до миллиарда микросхем в год. Причем продукция востребована даже в Японии. Наращивание объемов производства требует новых нанотехнологий. Интеллектуальное решение – научно-технологический парк. Он не только позволит развить наиболее приоритетные технологии, но и укрепить позиции Интеграла на мировом рынке.

Игорь Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Мы видим здесь довольно большие возможности с точки зрения привлечения инвесторов под реализацию проектов в рамках объединения «Интеграл». И видим заинтересованность в этом направлении мирового рынка.

Микропродукция «Интеграла» требует макси вложений. В Научно-технологический парк уже готовы инвестировать российские и американские компании. В первую очередь, зарубежных специалистов интересует создание 3D технологий. По мнению иностранных экспертов, сфера быстро завоевывает рынок, но не сразу приносит прибыль. Прогноз белорусских ученых более оптимистичен.

Сергей Филатов, заведующий отделением Института тепло- и массообмена НАН Беларуси:

В развитых странах те фирмы, которые работают на рынке высоких технологий – это не самые большие и не самые крупные фирмы. Это рисковый бизнес. То есть это фирмы, которые могут не достичь успеха. А мы не имеем такой возможности, мы обречены на удачу.

Эффективной работе и экономическому эффекту Парка будет способствовать и совершенствование законодательства. Указ Президента о венчурных организациях ожидается до конца года. В результате в Беларусь придут и венчурные инвестиции. Это долгосрочные и крупные вложения, которые сосредотачиваются именно в высокотехнологичных сферах. Ведь вложенный сегодня в микроэлектронику, IT или нанотехнологии рубль, пусть не завтра, но обязательно даст прибыль. И зачастую это не сотни, а тысячи процентов.