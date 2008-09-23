Новый космический спутник Беларусь планирует запустить уже в следующем году

Такое заявление сделано на президиуме Совмина. Сегодня здесь утвердили белорусскую космическую программу до 2012 года. Ожидается, что запуск спутника позволит государству значительно экономить, в частности, на покупке нужных данных из космоса. Сегодня в их получении заинтересованы, как минимум девять ведомств страны. Новый спутник, как утверждают специалисты, будет качественнее предыдущего - и по космической платформе, и по манёвренности, и по возможностям работы с ним. Затраты, а это 38 миллиардов рублей, по мнению учёных, окупятся за пять лет.