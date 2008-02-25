Новые западные инвесторы придут в банковскую сферу Беларуси

В первом полугодии будет открыт банк с иранским капиталом. Об этом Президенту страны, Александру Лукашенко доложил сегодня Председатель Правления Национального банка Петр Прокопович.

Идет работа по открытию в стране банка со 100-процентным польским капиталом. Достигнуты договоренности с французским банком. На очереди - Италия и Германия. Петр Прокопович отметил, что работа ведется по привлечению не только западных инвесторов. В этом качестве будут рассматриваться и банки восточных стран. Это позволит максимально использовать не только внутренние ресурсы, но и внешние.

Золотовалютные резервы Беларуси приближаются к 5 миллиардам 200 миллионам долларов США. Надежно работает платежная система. Укрепляется официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару США. Этой положительной тенденции способствует эффективная работа экономики Беларуси.

В частности, в январе валютная выручка отечественных предприятий увеличилась на 900 миллионов долларов по сравнению с этим же периодом прошлого года. Президенту Беларуси доложено и о других направлениях работы Нацбанка страны. В частности, о работе с подшефными сельхозпредприятиями.

"Глава государства потребовал усилить работу по наведению порядка на земле, по энергосбережению в наших сельхозхозяйствах и в кратчайший период времени вывести наши хозяйства в передовые в Республике Беларусь", - отметил Петр Прокопович, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь.

