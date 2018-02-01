Новые заказы и возможность перенять опыт: в Могилеве запустили белорусско-китайское производство кранов

Несколько машин даже поставлены российским заказчикам. По соотношению цены и качества эта техника превосходит зарубежные аналоги.

Андрей Воинов, заместитель главного инженера завода «Могилевтра:

Сотрудничество с китайской компанией – это большой плюс для завода. Это и возможность перенять опыт, потому что китайские партнеры обладают значительным опытом в краностроении. Это для завода и новые заказы, загрузка производственных мощностей.

В 2018 году в Могилеве планируют произвести около сотни таких автокранов. Предприятие прорабатывает вопрос организации сервисной сети за рубежом. Техника прошла сертификацию Таможенного союза и получила разрешение на эксплуатацию в странах ЕАЭС. В перспективе производитель планирует выйти с новой моделью на рынок Евросоюза.