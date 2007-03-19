С 19 марта в Беларуси вступают в силу новые требования к Интернет-торговле.

В соответствии с постановлением, субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю через Интернет, должны в установленном порядке зарегистрировать доменное имя в доменном адресном пространстве национального сегмента сети Интернет. Сведения о субъекте хозяйствования и реквизиты лицензии будут размещаться на сайте Интернет-магазина.

Предусмотренные меры направлены на защиту прав потребителей и на защиту экономических интересов государства. Кроме того, принятые изменения позволят усилить борьбу с "серым" импортом и выявить лиц, не имеющих право на осуществление торговли и уходящих от уплаты налогов.