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Новые требования к Интернет-торговле

19 марта 2007 12:24
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С 19 марта в Беларуси вступают в силу новые требования к Интернет-торговле.

В соответствии с постановлением, субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю через Интернет, должны в установленном порядке зарегистрировать доменное имя в доменном адресном пространстве национального сегмента сети Интернет. Сведения о субъекте хозяйствования и реквизиты лицензии будут размещаться на сайте Интернет-магазина.

Предусмотренные меры направлены на защиту прав потребителей и на защиту  экономических интересов государства. Кроме того, принятые изменения позволят усилить борьбу с "серым" импортом и выявить лиц, не имеющих право на осуществление торговли и уходящих от уплаты налогов.

# Экономика

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