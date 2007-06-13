Новые технологии в производство

Правительство утвердило план реализации госпрограммы инновационного развития. Министерства и ведомства активно занялись разработкой проектов новых производств, модернизацией существующих, а также внедрением энергосберегающих технологий в промышленность.

Как сберечь, сэкономить, внедрить - на эту тему сегодня говорят все чиновники, всех министерств и ведомств страны. Евгенией Сапелкин - один из тех, кто в этой суматохе виноват. Он - в составе разработчиков программы инновационного развития страны.

Благодаря усидчивости и творческому подходу Евгения Петровича и всего творческого коллектива разработчиков, сегодня в каждом кабинете исполнительной власти инновационная программа развития - приоритетное направление. Однако, как говорят специалисты, далась она не без труда.

Уже к 10 году в стране будет создана сотня новых предприятий и более 300 современных производств, проведена модернизация многих заводов, внедрены высокие технологии. "Могилевхимволокно" - одно из тех предприятий, которые попали под программу инновационного развития. Здесь новых технологий не испугались. Наоборот, активно подошли к техперевооружению.

По планам реализаторов программы таких инновационно-активных предприятий, как "Могилевхимволокно" - уже через три года в Беларуси станет на четверть больше. Благодаря этому возрастет доля новой продукции в общем объеме промышленности.

Вопросы энергоэффективности и ресурсосбережения заводы теперь решают совместно с наукой. Главной задачей последней стала разработка для промышленности отечественных новых технологий. Ведь импортные аналоги значительно дроги, и не всегда полностью удовлетворяют требования предприятий.