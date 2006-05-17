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Новые технологии, эффективное оборудование, качество продукции- три кита белорусской экономики

17 мая 2006 13:56
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О направлениях развития отечественных предприятий говорили сегодня участники международного Белорусского промышленного форума. В Беларуси открытая экономика, она ориентирована на зарубежные рынки. Но удерживать завоеванные позиции на мировой арене все сложнее. Конкуренция с каждым годом многих оставляет не у дел.  Белорусский промышленный форум, прописавшийся в эти дни в столице  -  крупнейший смотр энергоэффективных технологий.  
Экономить можно, и это участники девятого международного симпозиума <Технологии, оборудование, качество> доказали на конкретных примерах. В январе на речицком гидролизном заводе, например,  ввели в эксплуатацию котел, работающий на отходах производства. Это позволило отказаться от 17 миллионов кубометров природного газа. Экономить на ресурсах в Беларуси  уже научились, Украину и Россию оставили позади. Однако, энергоемкость внутреннего валового продукта у нас все еще выше, чем в развитых государствах со сходными климатическими условиями. 
В 2005 году в Беларуси предприятия и организации сэкономили почти миллион тонн условного топлива. Да и сама структура топливно-энергетического баланса страны изменилась. Дорогие импортируемые ресурсы вытесняются более дешевыми местными.
# Экономика

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