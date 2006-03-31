В Беларуси с 1 апреля текущего года вводятся новые стандарты по энергоэффективности стиральных машин и холодильников.Об этом сообщили в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации. В частности, начнет действовать стандарт СТБ 1573-2006 на электрические стиральные машины бытового назначения. Он устанавливает классы энергозатратности, эффективности отстирывания, отжима, а также содержание и форму этикетки энергоэффективности. Например, расход электроэнергии на 1 кг белья для стандартной программы "Хлопок при 60 градусах по Цельсию" в машинах наименее энергозатратного класса А составляет не более 0,19 кВт.ч, в то время как в классе G (требующего наибольшего объема электроэнергии) этот показатель превышает 0,39 кВт.ч. СТБ 1574-2006 на холодильные электрические бытовые приборы также устанавливает методы определения степени энергоэффективности и содержание соответствующей этикетки. Для бытовых холодильников определяется девять классов энергетической эффективности (дополнительно вводятся А+ и А++). Эти стандарты разработаны на основании требований соответствующих директив Европейского Союза. Их применение будет способствовать выпуску конкурентоспособной энергоэффективной продукции и информированию об этом потребителей.