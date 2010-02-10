Новые стандарты качества пищевых продуктов введут в Беларуси в текущем году

Это одно из 60 мероприятий, запланированных в нашей стране в Год качества. Они пройдут в каждом городе, регионе и организации.

Так, концерн «Белнефтехим» намерен повысить качество бензина за счет установки гидроочистки. Минтранс настроен обновить парк автобусов. Минздрав позаботится об оказании наркологической помощи несовершеннолетним и женщинам.

Часть мероприятий посодействует выходу белорусской продукции на внешние рынки. Так, будет организовано сервисное обслуживание в Польше нашей сложно-технической продукции и ее комплектующих.

А на Кубе – автотракторной и карьерной техники. В Венесуэле появится целая сеть по обслуживанию, ремонту тракторов и грузовых автомобилей. Координировать выполнение плана будет Минэкономики.