Новые санкции США в отношении трех предприятий концерна "Белнефтехим" не нанесут ущерба их работе

Об этом сообщил заместитель председателя концерна Михаил Осипенко. По его словам, экспорт этих предприятий переориентирован на другие рынки и ущерб совершенно незначительный. Кроме того, расчеты переведены на другие виды валют, в том числе на китайские юани. Таким образом, сейчас расчетов в долларах США предприятия концерна практически не осуществляют. Сбыт продукции, и складские запасы с середины прошлого года имеют устойчивую тенденцию к снижению.