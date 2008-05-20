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Новые санкции США в отношении трех предприятий концерна "Белнефтехим" не нанесут ущерба их работе

20 мая 2008 10:53
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Об этом сообщил заместитель председателя концерна Михаил Осипенко. По его словам, экспорт этих предприятий переориентирован на другие рынки и ущерб совершенно незначительный. Кроме того, расчеты переведены на другие виды валют, в том числе на китайские юани. Таким образом, сейчас расчетов в долларах США предприятия концерна практически не осуществляют. Сбыт продукции, и складские запасы с середины прошлого года имеют устойчивую тенденцию к снижению.
# Экономика

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