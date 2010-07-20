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Новые пункты программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

20 июля 2010 08:26
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Проект рассматривают сегодня в Правительстве. Мероприятия рассчитаны до 2020 года. В новой программе появились такие пункты, как производство продукции, соответствующей всем международным стандартам по содержанию радионуклидов. В программе прописан пункт, касающийся рационального использования лесных ресурсов на загрязненных территориях. В документе появилась позиция: возврат сельскохозяйственного использования земель, которые до этого были выведены сельскохозяйственного оборота.
# Экономика

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