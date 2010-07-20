Новые пункты программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Куда уходит белорусская ягодная валюта?

Другое «черное золото» Беларуси уплывает в другие страны. Сейчас в самом разгаре сезон заготовки черники. Большая ее часть идет за границу. То, что наша ягода за рубежом пользуется успехом – это, несомненно, плюс. Минус в том, что она возвращается к нам – в виде лекарственных препаратов и фруктовых наполнителей. И стоят они на порядок выше.