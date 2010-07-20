Новые пункты программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Проект рассматривают сегодня в Правительстве. Мероприятия рассчитаны до 2020 года. В новой программе появились такие пункты, как производство продукции, соответствующей всем международным стандартам по содержанию радионуклидов. В программе прописан пункт, касающийся рационального использования лесных ресурсов на загрязненных территориях. В документе появилась позиция: возврат сельскохозяйственного использования земель, которые до этого были выведены сельскохозяйственного оборота.