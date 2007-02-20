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Новые проекты - новые заводы

20 февраля 2007 15:16
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В Смолевичах будет построен завод по производству высококачественного полированного листового стекла. Глава государства одобрил реализацию этого проекта. Построить его планируется за два года. Инвестором строительства нового стеклозавода выступит австрийская фирма, у которой уже есть опыт создания таких производств. Это совместное белорусско-австрийское стекольное производство в Елизово. Стеклозавод в Смолевичах тоже станет градообразующим производством. Работу там получат более полутысячи человек.
# Экономика

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