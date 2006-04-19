Новые проекты "Белэнерго"

В Беларуси в этом году планируется реализовать 4 крупных проекта в области использования местных видов топлива. Об этом сообщили в концерне "Белэнерго". Согласно Государственной комплексной программе модернизации основных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использования в республике собственных ресурсов, концерну "Белэнерго" необходимо ввести в эксплуатацию паровой котел и паровую турбину на котельной "Вилейка", Белорусской ГРЭС и Пинской ТЭЦ, а также паровой котел на Жодинской ТЭЦ. Все эти проекты предусматривают использование местных видов топлива и альтернативной энергии.