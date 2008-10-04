Новые предприятия по бутилированию питьевых и минеральных вод появятся в стране уже в ближайшие годы

Причем, организовать производства планируют в каждом регионе страны. Перспективы не только отечественной, но и мировой гидрологии обсудили на третьем Международном водном форуме в Минске свыше 200 ученых и представителей госведомств из 12 стран мира. Основные опасения экологов по-прежнему вызывает чрезмерное загрязнение грунтовых вод промышленными отходами. На этом фоне в Беларуси потребление воды на производственные нужды заметно сократилось, а по обеспеченности водными ресурсами наша страна одна из самых благополучных в Европе.