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Новые правила перевозки нефтепродуктов

27 апреля 2006 14:19
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В мае Беларусь начинает перевозки нефтепродуктов, которые производятся на отечественных предприятиях по новой схеме. Первая поставка партии нефтепродуктов составит 20 тысяч тонн.Об этом сообщил сегодня заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Сергей Мишин. Ранее нефтепродукты следовали только до границы, а сейчас их будут грузить на танкеры и доставлять потребителю морским путем. Таким образом, Беларусь будет зарабатывать не только на продаже нефтепродуктов, но и на их доставке. "Это изменит отношение к нам в мире как к производителям, а Беларусь получит доход", - сказал Сергей Мишин. Он также напомнил, что осуществление перевозок нефтепродуктов на подобных условиях является поручением главы государства.
# Экономика

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