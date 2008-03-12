Новые инвесторы на белорусской арене

Стабильная экономика нашей республики привлекает все более серьезных партнеров. Один из них - Европейский банк реконструкции и развития. Только в прошлом году эта финансовая корпорация инвестировала в малый и средний бизнес страны около 120 миллионов долларов. В апреле в Беларуси запланировано открытие официального представительства банка. А пока банкиры изучают потенциал региона. Сегодня состоялась их встреча с деловыми кругами Могилевщины. В области около 300 бизнесменов, готовых стать партнерами банка, поэтому в скором времени в Могилеве может появиться его филиал.