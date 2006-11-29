Новые информационные технологии на благо клиента

Белорусские банкиры и производители IT-технологий будут работать вместе на благо клиента. в декабре в Минске пройдет Третий форум банковских информационных технологий. Активное участие в мероприятии примет и главное финансовое ведомство страны - Национальный банк.

Финансисты расскажут, что необходимо банковской сфере, а производители предложат свое решение проблемы. Успех работы любого банковского учреждения сегодня напрямую зависит от количества оказываемых услуг и их качества. Не секрет, что это самое качество так же напрямую зависит от технологий применяемых в банковской сфере.

То, что сегодня банковская сфера сделала большой шаг к упрощению работы с клиентами благодаря новым технологиям - на лицо. Если, к примеру, говорить о юридических лицах, то работа с предпринимателями и организациями была поставлена на качественно новый уровень. Однако усовершенствования работы с юрлицами не говорит о том, что банки забыли про простых граждан.

Сегодня во многих операционных залах организовано электронное управление очередями. Клиенту всегда помогают консультанты, а сделать денежный перевод за 15 минут давно стало реальностью. Кроме того, погасить взятый в банке кредит сегодня можно в любом отделении банка, или же при помощи пластиковой карточки.



Нельзя не согласиться с тем, что появление банковских карточек значительно упростило жизнь населения. Это дало возможность оплачивать коммунальные услуги через инфокиоски нажатием лишь нескольких кнопок. Те, кто пользуется SMS-банкингом и распоряжается своими средствами с помощью мобильного телефона, несомненно назовут эту услугу популярной.

Банковская сфера уже сегодня обещает, что вскоре отношения банка и клиента станут ещё проще, ведь не зря внедрению новых технологий уделяется все больше внимания.