Новые гаражи в Беларуси станут дешевле

Об этом сообщила начальник главного управления проектных работ, градостроительства и архитектуры Минстройархитектуры Валентина Назарук, комментируя указ №427 «Об удешевлении строительства гаражей и автомобильных стоянок».

Перед строительной отраслью была поставлена задача обеспечить разработку типовых недорогих гаражей с использованием производящихся в Беларуси конструкций. В настоящее время по заданию Минстройархитектуры разработано два типовых проекта гаражей на 250 и 500 мест. Стоимость гаражей на 500 мест будет составлять около Br4 млрд., на 250 мест - около Br3 млрд.

Это поможет значительно снизить стоимость гаражей при строительстве, заверила представитель Минстройархитектуры. На сколько конкретно, она не уточнила, отметив, что если раньше стоимость одного машиноместа составляла около Br60 млн., то построенное по такому типовому проекту машиноместо обойдется в Br11-13 млн. в ценах 2006 года. С учетом индексации, а также привязки объекта к конкретному месторасположению цена объекта, конечно, будет выше.

Согласно указу №427 освобождены от обложения НДС обороты по реализации вновь построенных гаражей и автостоянок застройщиком, гаражным кооперативам, кооперативам, осуществляющим эксплуатацию автостоянок. Также освобождены от НДС обороты по строительству таких объектов и отчислений в инновационный фонд по ним. Кроме того, упрощены процедуры образования и регистрации юрлица (гаражного или автостояночного потребительских кооперативов). Отменена необходимость проведения аукциона под гаражи и стоянки для юрлиц и ИП, сообщает БЕЛТА.