Новые цены на нефть - новые тарифы на транзит

С 15 февраля "Гомельтранснефть "Дружба" осуществляет транзит нефти по территории Беларуси по новым тарифам.Ранее российская компания была уведомлена о решении Министерства экономики Беларуси. После изучения новых тарифов концерн "Транснефть" с ними согласился. Таким образом, тарифы увеличены в среднем на 32% в зависимости от направления. Средний удельный тариф на транзит нефти в республике поднят с 41 цента до 60 центов за 1 тонну на 100 км. и таким образом увеличен до внутрироссийского уровня. Новые тарифы приняты с учетом значительного удорожания перекачки нефти за истекший период. В первую очередь, за счет роста стоимости энергоресурсов.