Новую кондитерскую фабрику планируют построить в Беларуси

Ожидается, что за пятилетку объем производства увеличится более чем в полтора раза, а экспорт пищепрома вырастет вдвое. Будут создаваться новые мощности, строиться дрожжевые, сахарные и плодоовощные комбинаты.
Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Вчера мы подписали договор по строительству дрожжевого комбината. В Слуцке в декабре следующего года появится новый комбинат. Объем прямых инвестиций — порядка 25 млн евро.
Сейчас активно ведутся переговоры по привлечению инвестиций с китайской стороны для строительства завода по производству лимонной кислоты.
Нужны и инвесторы, и товаропроводящая сеть, и новые рынки сбыта.