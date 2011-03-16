Новую кондитерскую фабрику планируют построить в Беларуси

Сейчас идут переговоры с потенциальными украинскими, финскими и немецкими компаниями, которые готовы вкладывать капитал в нашу кондитерскую отрасль.

Ожидается, что за пятилетку объем производства увеличится более чем в полтора раза, а экспорт пищепрома вырастет вдвое. Будут создаваться новые мощности, строиться дрожжевые, сахарные и плодоовощные комбинаты.

Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Вчера мы подписали договор по строительству дрожжевого комбината. В Слуцке в декабре следующего года появится новый комбинат. Объем прямых инвестиций — порядка 25 млн евро.

Сейчас активно ведутся переговоры по привлечению инвестиций с китайской стороны для строительства завода по производству лимонной кислоты.

Нужны и инвесторы, и товаропроводящая сеть, и новые рынки сбыта.