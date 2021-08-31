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Новости экономики за 31.08.2021

31 августа 2021 15:01
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Новости Беларуси. Какие меры приняты в стране по стимулированию инвестиционной и экспортной деятельности фармпроизводителей? С какой целью ЕАЭС вводит процедуру таможенного транзита для экспорта алкоголя и табака? Выпуском какой продукции займется новый резидент «Великого камня»?

С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 31.08.2021-1

В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В стране приняты меры по стимулированию инвестиционной и экспортной деятельности фармпроизводителей. Соответствующий указ подписал глава государства. Документ направлен на повышение конкурентоспособности белорусских фармацевтических организаций на рынке лекарственных средств. В частности, при реализации инвестиционных проектов производители фармпродукции будут освобождаться от уплаты НДС и таможенных пошлин в отношении ввозимого оборудования, а также по решению правительства им будет возмещаться часть процентов за пользование кредитами. Кроме того, создаются дополнительные условия для импортозамещения. Принятые меры позволят укрепить лекарственную безопасность страны, стимулировать производство и продажи фармацевтической продукции.

Специалисты из 8 европейских стран приехали на БелАЭС. Они будут изучать работу станции три дня

Новости экономики за 31.08.2021-4

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ (IFC) ПРЕДОСТАВИТ ДЕНЬГИ НА ЗАСТРОЙКУ МИНСКА

Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, может предоставить деньги на застройку Минска. На утверждении совета директоров находится договор по выделению финансирования на строительство двух жилых комплексов. Крупный белорусский застройщик рассчитывает получить ссуду в объеме 20 миллионов евро на поддержку строительства жилых кварталов общей площадью 105 тысяч квадратных метров недорого жилья, а также торговых помещений, детского сада и парковочных мест.

Теперь нужна будет еще и транзитная декларация. ЕАЭС меняет условия экспорта алкоголя и сигарет

Новости экономики за 31.08.2021-7

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ

В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован 74-й резидент. Его инвестиционный проект связан с производством складных электросамокатов. Продукция нового резидента будет поставляться на рынки Китая, России, Европы и США. В «Великом камне» реализуются проекты с учредителями из 13 стран. Около половины из них уже запустили производства, что позволило создать свыше 1 500 рабочих мест. В развитие «Великого камня» всеми участниками уже вложено более 670 миллионов долларов.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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