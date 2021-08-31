Новости экономики за 31.08.2021

Новости Беларуси. Какие меры приняты в стране по стимулированию инвестиционной и экспортной деятельности фармпроизводителей? С какой целью ЕАЭС вводит процедуру таможенного транзита для экспорта алкоголя и табака? Выпуском какой продукции займется новый резидент «Великого камня»? С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В стране приняты меры по стимулированию инвестиционной и экспортной деятельности фармпроизводителей. Соответствующий указ подписал глава государства. Документ направлен на повышение конкурентоспособности белорусских фармацевтических организаций на рынке лекарственных средств. В частности, при реализации инвестиционных проектов производители фармпродукции будут освобождаться от уплаты НДС и таможенных пошлин в отношении ввозимого оборудования, а также по решению правительства им будет возмещаться часть процентов за пользование кредитами. Кроме того, создаются дополнительные условия для импортозамещения. Принятые меры позволят укрепить лекарственную безопасность страны, стимулировать производство и продажи фармацевтической продукции. Специалисты из 8 европейских стран приехали на БелАЭС. Они будут изучать работу станции три дня

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ (IFC) ПРЕДОСТАВИТ ДЕНЬГИ НА ЗАСТРОЙКУ МИНСКА Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, может предоставить деньги на застройку Минска. На утверждении совета директоров находится договор по выделению финансирования на строительство двух жилых комплексов. Крупный белорусский застройщик рассчитывает получить ссуду в объеме 20 миллионов евро на поддержку строительства жилых кварталов общей площадью 105 тысяч квадратных метров недорого жилья, а также торговых помещений, детского сада и парковочных мест. Теперь нужна будет еще и транзитная декларация. ЕАЭС меняет условия экспорта алкоголя и сигарет