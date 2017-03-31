Новости экономики за 31.03.2017

Новости Беларуси. Почти 6000 иностранных туристов без виз увидели белорусскую столицу. География гостей – от Японии до Чехии. Сейчас абсолютно все компании развивают въездное направление и разрабатывают креативные маршруты по примеру западных регионов, в которых первыми ввели практику безвизового туризма.

БЕЛАРУСЬ ТУРСТИЧЕСКАЯ

В частности, в Бресте решили, что именно активные жители города могут определить знаковые места. На основе рекомендаций местных и будет составлена туристическая карта (ее выпустят на польском и английском). Удобный и понятный формат позволит гостям сделать правильный выбор и действительно насладиться отпуском.

БИЗНЕС В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Торговые места для инвалидов и пенсионеров в Минске будут предоставлять бесплатно.