Новости экономики за 31.01.2018
Новости Беларуси. Первое с начала 2018 года снижение ставки рефинансирования: с 14 февраля этот показатель составит 10,5 % годовых, потеряв таким образом полпункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот шаг – реакция на замедление инфляционных процессов в Беларуси. Свое решение Нацбанк также объясняет восстановлением экономического роста и благоприятной ситуацией на внешнем рынке
Новые квартиры, машины, техника и мебель – все это сегодня мы все чаще покупаем в рассрочку или кредит.
Нацбанк планирует снизить ставку рефинансирования в 2018 году до 9,5%
ВЕРНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
Радуются вкладчики, которые остались верны национальной валюте: в январе ставки по рублевым депозитам на срок более года начали расти, причем довольно ощутимо. Рост ставок по «длинным» рублевым депозитам связан с желанием Нацбанка повысить привлекательность вкладов в национальной валюте, а также с нехваткой рублевой ликвидности на рынке. Поэтому многие банки в январе подняли ставки по некоторым депозитам или предложили новые вклады с повышенными ставками.
РЕЗЕРВЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
В стране есть резервы для снижения налоговой нагрузки. Профильное ведомство отмечает, что у белорусских субъектов хозяйствования есть значительное количество льгот. И если отказаться от определенных преференций, то общую налоговую нагрузку можно снизить. Это повысит рейтинг страны, который определяет Всемирный банк в ежегодном отчете по ведению бизнеса.
Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:
Будем искать такие точки соприкосновения, которые будут улучшать и упрощать их деятельность, и в то же время ни в коей мере не скажутся на наполняемости бюджета.
И БОЛЬШЕ, И СЛАЩЕ, И ПРИБЫЛЬНЕЕ
Гигантская голубика стала настоящим хитом среди потребителей в Азии и Австралии. Новозеландская компания планирует зарабатывать на экспорте необычной ягоды размером с куриное яйцо до 8 миллионов долларов в год. В 2017 году упаковки по 200 граммов продавали по 13 долларов. К 2020 году страна планирует зарабатывать на экспорте голубики 60 миллионов долларов. Напоминаем, в разгар летнего сезона голубика на прилавках белорусских магазинов стоила в среднем 15 рублей за килограмм.
По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара снизился на треть копейки, 1 февраля по Нацбанку 1,98. Евро в плюсе на копейку, курс – 2,46. Российский рубль вырос незначительно, за сотню торгуют 3 рубля 52 копейки.