Новости экономики за 31.01.2018

Новости Беларуси. Первое с начала 2018 года снижение ставки рефинансирования: с 14 февраля этот показатель составит 10,5 % годовых, потеряв таким образом полпункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот шаг – реакция на замедление инфляционных процессов в Беларуси. Свое решение Нацбанк также объясняет восстановлением экономического роста и благоприятной ситуацией на внешнем рынке

Новые квартиры, машины, техника и мебель – все это сегодня мы все чаще покупаем в рассрочку или кредит. Нацбанк планирует снизить ставку рефинансирования в 2018 году до 9,5%

ВЕРНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ Радуются вкладчики, которые остались верны национальной валюте: в январе ставки по рублевым депозитам на срок более года начали расти, причем довольно ощутимо. Рост ставок по «длинным» рублевым депозитам связан с желанием Нацбанка повысить привлекательность вкладов в национальной валюте, а также с нехваткой рублевой ликвидности на рынке. Поэтому многие банки в январе подняли ставки по некоторым депозитам или предложили новые вклады с повышенными ставками.

РЕЗЕРВЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В стране есть резервы для снижения налоговой нагрузки. Профильное ведомство отмечает, что у белорусских субъектов хозяйствования есть значительное количество льгот. И если отказаться от определенных преференций, то общую налоговую нагрузку можно снизить. Это повысит рейтинг страны, который определяет Всемирный банк в ежегодном отчете по ведению бизнеса.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

Будем искать такие точки соприкосновения, которые будут улучшать и упрощать их деятельность, и в то же время ни в коей мере не скажутся на наполняемости бюджета.