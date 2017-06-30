Новости экономики за 30.06.2017
Новости Беларуси. Уже 1 июля белорусы смогут ввозить в страну без специальных сертификатов не больше 5 килограммов фруктов или овощей и максимум три букета живых цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 1 июля на территории стран Евразийского экономического союза вступают в силу единые карантинные фитосанитарные требования.
А БРАТЬ ЛИ С СОБОЙ АРБУЗ?
Под лимиты попадут многие свежие овощи, в том числе картофель, томаты, лук, капуста, морковь, репа. Из свежих фруктов – виноград, дыни, яблоки, а еще сухофрукты и орехи. 30 июня было последним днем, когда ввоз этих товаров был ограничен только таможенными лимитами.
Получить фитосанитарный сертификат можно по месту отправления груза или его выращивания.
Обратиться надо к инспектору по карантину растений. Привезти 10-килограммовый арбуз в одиночку без сертификата не получится, а вот с супругом нормы ввоза могут зачесть на двоих.
ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ДОБРАЛИСЬ ДО ДЕРЕВНИ
В деревенских магазинах можно будет рассчитаться банковской карточкой.
С 1 июля платежные терминалы должны быть установлены во всех магазинах сельской местности.
Речь идет об агрогородках, поселках, деревнях и хуторах. То же самое касается и придорожного сервиса. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена отсрочка на два месяца (до 1 сентября) при условии заключения с банком-эквайером договора на установку платежных терминалов.
НАСКОЛЬКО ХВАТИТ БЛЕСКА
Мелкие монеты не будут изыматься из оборота. 1, 2 и 5 копеек востребованы экономикой. Поскольку стоимость изготовления одной монеты сопоставима со стоимостью изготовления банкноты мелкого номинала, то нет смысла заменять металл бумагой.
А вот почему белорусские монеты не блестят: в Нацбанке пояснили, что потемнели из-за естественного окисления, ведь изготовлены они были еще в 2008 году. Всего в обороте находится 114 миллионов банкнот и 335 миллионов монет.
По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар прибавил почти копейку. Актуальный курс – 1,94.
Евро подорожал до 2 рублей 21 копейки. Курс российского рубля снизился на треть копейки и за 100 дают 3 рубля 27 копеек белорусских.