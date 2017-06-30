Новости экономики за 30.06.2017

Новости Беларуси. Уже 1 июля белорусы смогут ввозить в страну без специальных сертификатов не больше 5 килограммов фруктов или овощей и максимум три букета живых цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 июля на территории стран Евразийского экономического союза вступают в силу единые карантинные фитосанитарные требования. А БРАТЬ ЛИ С СОБОЙ АРБУЗ?

Под лимиты попадут многие свежие овощи, в том числе картофель, томаты, лук, капуста, морковь, репа. Из свежих фруктов – виноград, дыни, яблоки, а еще сухофрукты и орехи. 30 июня было последним днем, когда ввоз этих товаров был ограничен только таможенными лимитами.

Получить фитосанитарный сертификат можно по месту отправления груза или его выращивания. Обратиться надо к инспектору по карантину растений. Привезти 10-килограммовый арбуз в одиночку без сертификата не получится, а вот с супругом нормы ввоза могут зачесть на двоих. ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ДОБРАЛИСЬ ДО ДЕРЕВНИ

В деревенских магазинах можно будет рассчитаться банковской карточкой. С 1 июля платежные терминалы должны быть установлены во всех магазинах сельской местности. Речь идет об агрогородках, поселках, деревнях и хуторах. То же самое касается и придорожного сервиса. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена отсрочка на два месяца (до 1 сентября) при условии заключения с банком-эквайером договора на установку платежных терминалов. НАСКОЛЬКО ХВАТИТ БЛЕСКА

Мелкие монеты не будут изыматься из оборота. 1, 2 и 5 копеек востребованы экономикой. Поскольку стоимость изготовления одной монеты сопоставима со стоимостью изготовления банкноты мелкого номинала, то нет смысла заменять металл бумагой.