Новости экономики за 28.12.2021

Новости Беларуси. Какие компании стали резидентами ПВТ и почему в вопросе производства мяса в Евросоюзе наблюдается тенденция на спад?

Международный валютный фонд обеспокоен криптовалютами, потому как регулирование попросту не успевает за темпами развития. Общая стоимость всех криптоактивов в сентябре 2021 года превысила 2 триллиона долларов. За год наблюдается 10-кратный скачок. Одна из ключевых проблем – риск, которому подвергаются клиенты: мошенники зачастую вступают в грязную игру. Кроме того, речь и об отмывании денег. По мнению МВФ, необходимо усилить надзор над криптоактивами и добиться стандартизации данных. Курс биткойна упал на 3 % и на 16:00 28 декабря составляет 49 231 доллар.