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Новости экономики за 28.12.2021

28 декабря 2021 17:55
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Новости Беларуси. Какие компании стали резидентами ПВТ и почему в вопросе производства мяса в Евросоюзе наблюдается тенденция на спад?  

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Кристина Сущеня.  

Новости экономики за 28.12.2021-1

Международный валютный фонд обеспокоен криптовалютами, потому как регулирование попросту не успевает за темпами развития. Общая стоимость всех криптоактивов в сентябре 2021 года превысила 2 триллиона долларов. За год наблюдается 10-кратный скачок. Одна из ключевых проблем – риск, которому подвергаются клиенты: мошенники зачастую вступают в грязную игру. Кроме того, речь и об отмывании денег. По мнению МВФ, необходимо усилить надзор над криптоактивами и добиться стандартизации данных. Курс биткойна упал на 3 % и на 16:00 28 декабря составляет 49 231 доллар.  

Цемент на 2,7 млн долларов купила польская компания через БУТБ. Подробности здесь.  

Новости экономики за 28.12.2021-4

Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 28 декабря доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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