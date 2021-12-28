Новости экономики за 28.12.2021

Новости Беларуси. Какие компании стали резидентами ПВТ и почему в вопросе производства мяса в Евросоюзе наблюдается тенденция на спад?
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Кристина Сущеня.
Новости Беларуси. Какие компании стали резидентами ПВТ и почему в вопросе производства мяса в Евросоюзе наблюдается тенденция на спад?
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Кристина Сущеня.
Международный валютный фонд обеспокоен криптовалютами, потому как регулирование попросту не успевает за темпами развития. Общая стоимость всех криптоактивов в сентябре 2021 года превысила 2 триллиона долларов. За год наблюдается 10-кратный скачок. Одна из ключевых проблем – риск, которому подвергаются клиенты: мошенники зачастую вступают в грязную игру. Кроме того, речь и об отмывании денег. По мнению МВФ, необходимо усилить надзор над криптоактивами и добиться стандартизации данных. Курс биткойна упал на 3 % и на 16:00 28 декабря составляет 49 231 доллар.
Цемент на 2,7 млн долларов купила польская компания через БУТБ. Подробности здесь.
Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 28 декабря доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.
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