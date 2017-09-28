Новости экономики за 28.09.2017

Новости Беларуси. 28 сентября в ходе инвестиционного форума, который открылся в Минске, Нацбанк страны озвучил данные по рублевым вкладам населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Регулятор не разделяет опасений некоторых банков относительно возможного оттока капиталов из страны из-за снижения ставок по рублевым депозитам.
На чем основаны оптимистичные заявления?
Регулятор оценивает ситуацию на депозитном рынке как устойчивую. Привлечение вкладов сбавило темп, но в целом структура меняется в лучшую сторону. Доля безотзывных рублевых вкладов населения составляет порядка 40 %, из них долгосрочных около 65 %.
По оценкам Нацбанка, за год инфляция сложится на уровне 6 %, и это прогнозируемый показатель.
НЕ СДАВАЯ ПОЗИЦИЙ
На смену банковским картам придут телефоны, браслеты, часы и кольца. Тренд будущего – бесконтактные платежи. Но банковские карты позиций не сдают. Специалисты внедряют технологии, которые упрощают процедуру оплаты, чтобы постоянному покупателю не нужно было лишний раз вводить свои данные.
Это значительно ускоряет процесс оплаты.
ФОНД ЗАЩИТЫ ТУРИСТОВ
В Беларуси появится фонд защиты туристов. Его средства могут использоваться для возмещения потерь в случае банкротства турфирмы. Источники финансирования фонда пока не известны. Не исключено, что турфирмы обяжут платить взносы.
Фонд защиты туристов: за чей счет будет работать и от чего застрахует
ВОРОЧАТЬ МИЛЛИОНАМИ
Мировое состояние миллионеров достигло 63,5 триллионов долларов. Тех, кто ворочает миллионами, уже самих больше миллиона.
Владельцы такого объемного капитала живут в Японии, Германии, Китае и США.
По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар в плюсе на 0,75 копейки, 29 сентября по Нацбанку 1,96. Евро стал дороже на копейку, курс на завтра 2,31. Курс российского рубля снизился до 3,37 копеек за 100.