Новости экономики за 28.09.2017

Регулятор не разделяет опасений некоторых банков относительно возможного оттока капиталов из страны из-за снижения ставок по рублевым депозитам.

Новости Беларуси. 28 сентября в ходе инвестиционного форума, который открылся в Минске, Нацбанк страны озвучил данные по рублевым вкладам населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регулятор оценивает ситуацию на депозитном рынке как устойчивую. Привлечение вкладов сбавило темп, но в целом структура меняется в лучшую сторону. Доля безотзывных рублевых вкладов населения составляет порядка 40 %, из них долгосрочных около 65 %.

По оценкам Нацбанка, за год инфляция сложится на уровне 6 %, и это прогнозируемый показатель.

НЕ СДАВАЯ ПОЗИЦИЙ

На смену банковским картам придут телефоны, браслеты, часы и кольца. Тренд будущего – бесконтактные платежи. Но банковские карты позиций не сдают. Специалисты внедряют технологии, которые упрощают процедуру оплаты, чтобы постоянному покупателю не нужно было лишний раз вводить свои данные.

Это значительно ускоряет процесс оплаты.

ФОНД ЗАЩИТЫ ТУРИСТОВ

В Беларуси появится фонд защиты туристов. Его средства могут использоваться для возмещения потерь в случае банкротства турфирмы. Источники финансирования фонда пока не известны. Не исключено, что турфирмы обяжут платить взносы.

ВОРОЧАТЬ МИЛЛИОНАМИ

Мировое состояние миллионеров достигло 63,5 триллионов долларов. Тех, кто ворочает миллионами, уже самих больше миллиона.