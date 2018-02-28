Новости экономики за 28.02.2018

Благодаря чему это стало возможным? Какая белорусская продукция пришлась по вкусу чехам?

Новости Беларуси. 1500 новых рабочих мест до конца 2018 года появится в свободной экономической зоне «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действительно, резиденты СЭЗ «Минск» планируют в 2018 дать работу полутора тысячам белорусам. Такая же цифра была достигнута предприятиями этой площадки и в 2017 году.

Вакансии быстро заполняются. Средняя заработная плата здесь выше, чем в остальной столичной промышленности – 1017 рублей в месяц. Такой уровень тесно связан с хорошими экономическими показателями работы. Продукция поставляется в 79 стран мира. Суммарная выручка предприятий свободной экономической зоны в 2018 году ожидается в районе 1 миллиарда 250 миллионов долларов.