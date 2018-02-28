Новости экономики за 28.02.2018

Новости Беларуси. 1500 новых рабочих мест до конца 2018 года появится в свободной экономической зоне «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря чему это стало возможным? Какая белорусская продукция пришлась по вкусу чехам?
Новости Беларуси. 1500 новых рабочих мест до конца 2018 года появится в свободной экономической зоне «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря чему это стало возможным? Какая белорусская продукция пришлась по вкусу чехам?
Действительно, резиденты СЭЗ «Минск» планируют в 2018 дать работу полутора тысячам белорусам. Такая же цифра была достигнута предприятиями этой площадки и в 2017 году.
Вакансии быстро заполняются. Средняя заработная плата здесь выше, чем в остальной столичной промышленности – 1017 рублей в месяц. Такой уровень тесно связан с хорошими экономическими показателями работы. Продукция поставляется в 79 стран мира. Суммарная выручка предприятий свободной экономической зоны в 2018 году ожидается в районе 1 миллиарда 250 миллионов долларов.
БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ В ЕВРОПЕ
Белорусские конфеты, вина, приправы и быстрые завтраки стали событием на крупнейшей в Европе продовольственной выставке в Чехии. Здесь обычно заключаются многомиллионные сделки и рождаются новые тренды на продукты питания. Коллективная экспозиция отечественных производителей представлена впервые, поэтому стенды с названием «Сделано в Беларуси» вызвали живой интерес у посетителей выставки. Кроме того, наши конфеты и чипсы уже попробовали представители Министерства сельского хозяйства Чехии.
БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКИЕ КОНТАКТЫ
Инвестиционный и деловой потенциал нашей страны изучают немецкие бизнесмены. Сегодня в германском Бонне проходит День белорусской экономики. Предпринимали, топ-менеджеры, представители государственных и частных организаций Германии присматриваются к возможному сотрудничеству с нашими предприятиями. Речь идет не только о закупках и поставках отечественных товаров, но и партнерстве в банковском деле, финансировании перспективных проектов. Германия на сегодняшний день занимает четвертое место среди всех торговых партнеров Беларуси.
ЗАПЛАТИ НАЛОГИ
Напоминаем: 1 марта – последний день подачи налоговых деклараций за 2017 год. Жителям столицы предстоит отчитаться по подоходному налогу не позднее 1 марта. Документ можно подать в инспекцию и в электронном виде. Декларированию в том числе подлежат доходы, полученные при продаже в течение 5 лет объектов недвижимости – второго и более, при реализации в течение календарного года грузового автомобиля, автобуса, второй легковой машины. А также доходы от источников за пределами страны. Всю информацию можно получить в налоговой инспекции.