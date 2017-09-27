Новости экономики за 27.09.2017

Новости Беларуси. Больше овощей, но меньше хлеба. По данным Белстата, за 10 лет изменилась структура питания большинства людей. Если раньше в среднем человек съедал более 100 килограммов хлеба в год, то последние данные говорят о том, что это количество не превышает и 80 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В продуктовой корзине их место потеснили сезонные овощи, мясо и рыба. Устойчивая тенденция наблюдается уже четвертый год подряд. И судя по данным электронных платежей, вместо сладостей белорусы стали больше денег отдавать на развлечения: походы в кино, театр и концерты.

В Гомельской области урожай рапса в 2 раза превысил прошлогодний и составил более 55 тысяч тонн, что позволит обеспечить загрузку местных жировых предприятий, а также уменьшит расходы аграриев на импорт добавок. Аналогичная ситуация – с гречихой и просом. Несмотря на экстремальное лето, урожай в несколько раз превысил сезон 2016 года.

СОЦИАЛЬНАЯ ВЕТАПТЕКА

В Бресте откроется первая в стране социальная ветеринарная аптека. Уникальность ее будет заключаться в том, что цены на все препараты будут максимально приближены к закупочным. Таким образом, лекарства будут доступны владельцам животных с разным доходом, а также волонтерам приютов. Планируется также подключение услуги «Мобильный ветеринар»: по телефону можно будет бесплатно получить консультацию о состоянии питомца.