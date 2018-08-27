Новости экономики за 27.08.2018

Новости Беларуси. Министерство по налогам и сборам проинформировало коммерческие банки о создании информационной базы данных о доходах граждан и пригласило кредитные организации приступить к ее тестированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в полном объеме система должна заработать с 1 января 2019 года. Наниматели один раз в квартал будут представлять налоговым органам данные обо всех доходах своих работников. Для этого нововведения будут внесены изменения в Налоговый кодекс.

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