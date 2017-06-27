Новости экономики за 27.06.2017

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли по инициативе Минэкономики проверит тех, кто сдает в аренду торговые объекты. Арендаторы жалуются на необоснованное завышение арендных ставок и дискриминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприниматели предложили на законодательном уровне обеспечить принцип неизменности договора между арендодателем и арендатором на срок его действия, а также уйти от привязки ставки арендной платы к иностранной валюте.