Новости экономики за 26.09.2022

Почему Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила прогноз роста мирового ВВП? Сколько средств крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности инвестировал в программу импортозамещения? Как изменились критерии доступа к экспортным ресурсам Банка развития?

Белорусы по-прежнему могут везти товары из-за границы на 1 000 евро. ЕЭК продлила действие порога беспошлинного ввоза. Изначально лимит действовал до 1 октября 2022 года как временная мера, после этой даты страны ЕАЭС должны были вернуться к норме беспошлинного ввоза в 500 евро. Однако Россия инициировала продление увеличенного лимита, чтобы поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критического импорта.

На БУТБ в качестве брокера могут аккредитовать китайский филиал Института БРИКС по изучению сетей будущего (BIFNC). В перспективе это позволит вовлекать в трансграничную биржевую торговлю больше белорусских и китайских компаний. На начальном этапе основной акцент будет сделан на поставках в Китай белорусских пиломатериалов и топливных гранул как наиболее востребованных товарных позиций на китайском рынке. На БУТБ уже работают 98 китайских компаний, три из которых имеют статус биржевых брокеров. С начала 2022 года сумма совершенных ими сделок составила 28 миллионов долларов.

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